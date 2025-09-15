Трамп о перспективах переговоров: "Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима"

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем Росии Владимиром Путиным из-за их глубокой личной вражды.

Источник: Трамп во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1

Детали: Трамп в очередной раз похвастался, что ему удалось остановить семь войн, но в то же время признал, что завершить войну России против Украины оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

"Я думал, что эта будет для меня легко. Но это оказалось трудно", – сказал американский лидер.

Ключевым препятствием на пути к миру он назвал глубокую личную неприязнь между лидерами двух стран.

"Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима", – заявил Трамп.

Эта оценка заставила его усомниться в эффективности прямых переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность таких переговоров, Трамп сказал: "Не знаю. Думаю, мне придется говорить самому".

Относительно того, когда такой разговор может состояться, президент ответил уклончиво, отметив, что это может произойти "относительно скоро".

На уточняющий вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения.

"Будут переговоры – назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", – подытожил он.

