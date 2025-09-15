Усі розділи
КНДР відкинула заклик США до денуклеаризації, назвавши свій ядерний статус "незворотним"

Іван Д'яконовПонеділок, 15 вересня 2025, 06:48
КНДР відкинула заклик США до денуклеаризації, назвавши свій ядерний статус незворотним
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Фото: Getty Images

Північна Корея рішуче відкинула заклик Сполучених Штатів відмовитись від ядерної зброї. Використовуючи характерну для себе риторику, КНДР назвала свій статус ядерної держави "незворотним", а будь-які вимоги до денуклеаризації – "провокаційним втручанням у внутрішні справи".

Джерело: заява постійної місії КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні, цитує центральне державне інформаційне агентство KCNA, яке є головним рупором північнокорейського режиму

Деталі: У своїй заяві північнокорейська влада заявила, що статус КНДР як ядерної держави "став незворотнім", засудивши "анахронічні" вимоги США до денуклеаризації.

Пхеньян традиційно позиціонує свою ядерну програму як "неминучий вибір" для захисту суверенітету від "триваючої ядерної загрози з боку США" та для забезпечення балансу сил у регіоні. 

Водночас КНДР повністю відкидає легітимність будь-якого міжнародного контролю, заявляючи, що МАГАТЕ, з яким Пхеньян не має офіційних відносин понад 30 років, "не має жодного законного права" втручатися у внутрішні справи країни.

Заява завершується декларативною обіцянкою "чесно виконувати свої зобов'язання як відповідальної ядерної держави", що різко контрастує з послідовним порушенням Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН.

Передісторія: 

  • Напередодні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР представить нову ядерну політику.
  • В липні сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон, відкрито висміяла спроби Дональда Трампа позбавити КНДР ядерної зброї.

ядерна зброяКНДРПівнічна Корея
