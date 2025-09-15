Все разделы
КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, назвав свой ядерный статус "необратимым"

Иван ДьяконовПонедельник, 15 сентября 2025, 06:48
КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, назвав свой ядерный статус необратимым
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Фото: Getty Images

Северная Корея решительно отвергла призыв Соединенных Штатов отказаться от ядерного оружия. Используя характерную для себя риторику, КНДР назвала свой статус ядерной державы "необратимым", а любые требования к денуклеаризации - "провокационным вмешательством во внутренние дела".

Источник: заявление постоянной миссии КНДР при ООН и международных организациях в Вене, цитирует центральное государственное информационное агентство KCNA, которое является главным рупором северокорейского режима

Детали: В своем заявлении северокорейские власти заявили, что статус КНДР как ядерной державы "стал необратимым", осудив "анахронические" требования США к денуклеаризации.

Пхеньян традиционно позиционирует свою ядерную программу как "неизбежный выбор" для защиты суверенитета от "продолжающейся ядерной угрозы со стороны США" и для обеспечения баланса сил в регионе.

В то же время КНДР полностью отвергает легитимность любого международного контроля, заявляя, что МАГАТЭ, с которым Пхеньян не имеет официальных отношений более 30 лет, "не имеет никакого законного права" вмешиваться во внутренние дела страны.

Заявление завершается декларативным обещанием "честно выполнять свои обязательства как ответственной ядерной державы", что резко контрастирует с последовательным нарушением Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН.

Предыстория:

  • Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую ядерную политику.
  • В июле сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ТПК Ким Йо Чжон, открыто высмеяла попытки Дональда Трампа лишить КНДР ядерного оружия.

ядерное оружиеКНДРСеверная Корея
