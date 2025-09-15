КНДР отвергла призыв США к денуклеаризации, назвав свой ядерный статус "необратимым"

Северная Корея решительно отвергла призыв Соединенных Штатов отказаться от ядерного оружия. Используя характерную для себя риторику, КНДР назвала свой статус ядерной державы "необратимым", а любые требования к денуклеаризации - "провокационным вмешательством во внутренние дела".

Источник: заявление постоянной миссии КНДР при ООН и международных организациях в Вене, цитирует центральное государственное информационное агентство KCNA, которое является главным рупором северокорейского режима

Детали: В своем заявлении северокорейские власти заявили, что статус КНДР как ядерной державы "стал необратимым", осудив "анахронические" требования США к денуклеаризации.

Пхеньян традиционно позиционирует свою ядерную программу как "неизбежный выбор" для защиты суверенитета от "продолжающейся ядерной угрозы со стороны США" и для обеспечения баланса сил в регионе.

В то же время КНДР полностью отвергает легитимность любого международного контроля, заявляя, что МАГАТЭ, с которым Пхеньян не имеет официальных отношений более 30 лет, "не имеет никакого законного права" вмешиваться во внутренние дела страны.

Заявление завершается декларативным обещанием "честно выполнять свои обязательства как ответственной ядерной державы", что резко контрастирует с последовательным нарушением Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН.

Предыстория: