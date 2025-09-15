Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зневага до цілісності України : у МЗС відреагували на зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 15 вересня 2025, 20:07
Зневага до цілісності України : у МЗС відреагували на зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України назвало зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з колаборантом Володимиром Сальдом демонстрацією зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ

Деталі: У МЗС сказали, що зустріч Лукашенка із Сальдо є "черговим виявом його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу".

Реклама:

"Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами", – ідеться в коментарі.

Там окремо згадали про "марення" Лукашенка, що він нібито є "радянською людиною", для якої Україна та Херсонщина "також його земля".

"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", – сказали в МЗС.

614РЕКЛАМА:

Лукашенко 15 вересня зустрівся з російським колаборантом Володимиром Сальдо у Мінську та пообіцяв "усіляко сприяти розвитку" регіону, частину якого захопила Росія.

Це стало першим випадком, коли самопроголошений білоруський президент прийняв представника окупаційної адміністрації Херсонської області.

Раніше Лукашенко неодноразово зустрічався з ватажком терористичного утворення "ДНР" Денисом Пушиліним, а також говорив, що Білорусь "де-факто" визнала анексію Криму, Донецької та Луганської областей України.

ЛукашенкоХерсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн "подарунка матері" у прокурорки ОГП
Усі новини...
Лукашенко
Трамп подарував Лукашенку запонки з зображенням Білого дому
Лукашенко на саміті у Китаї роздарював мішечки з картоплею
Лукашенко каже, що жалівся Трампу на тяжку долю Білорусі й почув слова підтримки
Останні новини
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
01:53
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
00:42
Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками
23:57
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
23:40
оновлено Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
23:27
В ОП поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
23:19
Після 15-річної паузи. Рецензія на київську виставу "Дім" Андрія Жолдака
23:10
Генштаб: Окупанти 43 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку
22:45
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
Усі новини...
Реклама:
Реклама: