Зневага до цілісності України : у МЗС відреагували на зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо

Міністерство закордонних справ України назвало зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з колаборантом Володимиром Сальдом демонстрацією зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ

Деталі: У МЗС сказали, що зустріч Лукашенка із Сальдо є "черговим виявом його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу".

"Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами", – ідеться в коментарі.

Там окремо згадали про "марення" Лукашенка, що він нібито є "радянською людиною", для якої Україна та Херсонщина "також його земля".

"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", – сказали в МЗС.

Лукашенко 15 вересня зустрівся з російським колаборантом Володимиром Сальдо у Мінську та пообіцяв "усіляко сприяти розвитку" регіону, частину якого захопила Росія.

Це стало першим випадком, коли самопроголошений білоруський президент прийняв представника окупаційної адміністрації Херсонської області.

Раніше Лукашенко неодноразово зустрічався з ватажком терористичного утворення "ДНР" Денисом Пушиліним, а також говорив, що Білорусь "де-факто" визнала анексію Криму, Донецької та Луганської областей України.