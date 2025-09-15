Все разделы
Пренебрежение целостностью Украины: в МИД отреагировали на встречу Лукашенко с коллаборационистом Сальдо

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 20:07
Пренебрежение целостностью Украины: в МИД отреагировали на встречу Лукашенко с коллаборационистом Сальдо
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины назвало встречу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с коллаборационистом Владимиром Сальдо демонстрацией пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел

Детали: В МИД заявили, что встреча Лукашенко с Сальдо является "очередным проявлением его грубого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины, всего украинского народа".

"Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонской области как якобы "новом регионе" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами", – говорится в комментарии.

Там отдельно упомянули о "бреде" Лукашенко, что он якобы является "советским человеком", для которого Украина и Херсонщина "также его земля".

"Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", – сказали в МИД.

Лукашенко 15 сентября встретился с российским коллаборационистом Владимиром Сальдо в Минске и пообещал "всемерно содействовать развитию" региона, часть которого захватила Россия.

Это стало первым случаем, когда самопровозглашенный белорусский президент принял представителя оккупационной администрации Херсонской области.

Ранее Лукашенко неоднократно встречался с главой террористического образования "ДНР" Денисом Пушилиным, а также говорил, что Беларусь "де-факто" признала аннексию Крыма, Донецкой и Луганской областей Украины.

