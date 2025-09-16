Все разделы
ЦАХАЛ начал наземное наступление на Газу – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 16 сентября 2025, 02:48
ЦАХАЛ начал наземное наступление на Газу – СМИ
Фото: Khalil Sayegh в сети Х

По данным СМИ, израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали наземную операцию с целью захвата города Газа, сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников.

Источник: Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников, The Times of Israel

Детали: В публикациях отмечается, что в последние дни израильские вооруженные силы постепенно расширяли воздушные удары в Газе и его окрестностях, но не отправляли наземные войска в густонаселенный северный город, где, как считается, скрываются сотни тысяч палестинцев.

ЦАХАЛ заявляет, что около 300 000 палестинцев бежали из города Газа за последние недели после того, как в начале этого года его население выросло до примерно одного миллиона перемещенных лиц.

Армия Израиля призвала всех жителей города Газа эвакуироваться, но призыв имел ограниченный успех, поскольку многие опасаются, что другие районы сектора Газа уже не являются безопасными.

Сектор Газа
