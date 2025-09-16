Усі розділи
Рубіо прокоментував ситуацію із санкціями США проти Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 04:56
Рубіо прокоментував ситуацію із санкціями США проти Росії
Рубіо, фото: Getty Images

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, адміністрація у Вашингтоні має розуміння, які саме санкції може ввести проти Росії, однак, зазначає він, остаточне рішення прийматиме безпосередньо президент Штатів Дональд Трамп.

Джерело: Рубіов інтерв’ю телеканалу Fox News, стенограму якого оприлюднив у понеділок Державний департамент США, цитує Укрінформ

Пряма мова Рубіо: "Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може прийняти рішення зробити це".

Деталі: Таким чином він відповів на запитання про те, скільки ще часу Трамп готовий дати Путіну перед тим, як ввести санкції, якими погрожував раніше.

Пряма мова Рубіо: "Це буде його (Трампа – ред.) рішення. Він не ходитиме навколо та не оголошуватиме із вдаваністю часові рамки".

Деталі: Водночас держсекретар США нагадав про те, що президент Трамп хоче, аби Європа також зробила цей крок.

Пряма мова Рубіо: "У Європі досі є країни, що купують російську продукцію, в тому числі російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів самим запровадити санкції, які вони просять ввести нас".

Деталі: Рубіо також заперечив, що Путін, мовляв, був підбадьорений зустріччю на Алясці, після чого вдався до ескалації ударів по Україні та здійснив атаки дронів по території Польщі.

Передісторія:

  • 13 вересня Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
  • Перед тим він вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна "вичерпується".
  • Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії, заявивши, що вони лише "говорять, а не діють". Він підкреслив, що подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи та чи припинить купувати російські енергоносії.

СШАРосіясанкції
