Рубио прокомментировал ситуацию с санкциями США против России

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, администрация в Вашингтоне понимает, какие именно санкции может ввести против России, однако, отмечает он, окончательное решение будет принимать непосредственно президент США Дональд Трамп.

Источник: Рубио в интервью телеканалу Fox News, стенограмму которого обнародовал в понедельник Государственный департамент США, цитирует Укринформ

Прямая речь Рубио: "Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это".

Детали: Таким образом он ответил на вопрос о том, сколько еще времени Трамп готов дать Путину перед тем, как ввести санкции, которыми угрожал ранее.

Прямая речь Рубио: "Это будет его (Трампа – ред.) решение. Он не будет ходить вокруг да около и не будет объявлять с притворством временные рамки".

Детали: В то же время госсекретарь США напомнил о том, что президент Трамп хочет, чтобы Европа также сделала этот шаг.

Прямая речь Рубио: "В Европе до сих пор есть страны, которые покупают российскую продукцию, в том числе российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров самим ввести санкции, которые они просят ввести нас".

Детали: Рубио также опроверг, что Путин, мол, был ободрен встречей на Аляске, после чего прибег к эскалации ударов по Украине и осуществил атаки дронов по территории Польши.

Предыстория: