Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія незабаром представить 19-й пакет санкцій, спрямований проти російських криптоактивів, банківської та енергетичної сфер РФ.

Джерело: фон дер Ляєн у мережі Х після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом

Пряма мова фон дер Ляєн: "Я мала плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію шляхом вжиття додаткових заходів.

Комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики".

Деталі: фон дер Ляєн додала, що воєнна економіка Росії, яка підтримується доходами від викопного палива, "фінансує кровопролиття в Україні".

За її словами, Єврокомісія пропонуватиме, аби ЄС "пришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії".

Що передувало: Агентство Bloomberg з посиланням на європейського дипломата повідомило, що ЄС відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після вимоги президента США Дональда Трампа посилити обмеження.

