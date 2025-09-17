Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія незабаром представить 19-й пакет санкцій, спрямований проти російських криптоактивів, банківської та енергетичної сфер РФ.
Джерело: фон дер Ляєн у мережі Х після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом
Пряма мова фон дер Ляєн: "Я мала плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію шляхом вжиття додаткових заходів.
Комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики".
Деталі: фон дер Ляєн додала, що воєнна економіка Росії, яка підтримується доходами від викопного палива, "фінансує кровопролиття в Україні".
За її словами, Єврокомісія пропонуватиме, аби ЄС "пришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії".
Що передувало: Агентство Bloomberg з посиланням на європейського дипломата повідомило, що ЄС відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після вимоги президента США Дональда Трампа посилити обмеження.
Нагадаємо:
- Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
- Пропозиція США перекладає відповідальність на Європу. Тарифи на Індію та Китай будуть складними для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих експортних ринків.
- Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.