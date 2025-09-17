Все разделы
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России

Ольга ГлущенкоСреда, 17 сентября 2025, 00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленный против российских криптоактивов, банковской и энергетической сфер РФ.

Источник: фон дер Ляйен в сети Х после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом

Прямая речь фон дер Ляйен: "Я провела плодотворную беседу с президентом США Дональдом Трампом об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер.

Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики".

Детали: фон дер Ляйен добавила, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине".

По ее словам, Еврокомиссия будет предлагать, чтобы ЕС "ускорил постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России".

Что предшествовало: Агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что ЕС отложил презентацию 19-го пакета санкций против России после требования президента США Дональда Трампа усилить ограничения.

Напомним:

  • Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если онипрекратят покупать российскую нефть.
  • Предложение США перекладывает ответственность на Европу. Тарифы на Индию и Китай будут сложными для ЕС, поскольку многие страны, включая Германию, зависят от этих экспортных рынков.
  • В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.

ЕСЕврокомиссиясанкцииРосcия
