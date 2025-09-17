Усі розділи
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом

Ольга Глущенко Середа, 17 вересня 2025, 02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
фото: AFP

Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією Трамп прибули до Лондона з другим державним візитом до Сполученого Королівства.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: У лондонському аеропорту Станстед подружжя Трампів зустріли військовослужбовці ВПС та чиновники Британії, включаючи міністра закордонних справ Іветта Купера.

Потім президент США і перша леді вирушили, щоб провести вечір у Вінфілд-Хаус, офіційній резиденції посла США у Великій Британії.

Офіційні прийоми та урочистості візиту розпочнуться в середу, коли Трампів у Віндзорському замку зустрінуть король Карл III та королева Камілла.

Трамп із дружиною візьмуть участь у каретній прогулянці, державному банкеті, спостерігатимуть за військовим авіашоу та салютом.

У четвер Трампа прийматиме британський прем’єр Кір Стармер в заміській резиденції Чекерс, де планується обговорення інвестицій, тарифів на сталь і алюміній, в також повномасштабне російське вторгнення в Україну та ситуацію в Газі.

Разом з тим, пише CNN із посиланням на правоохоронців Британії, чотирьох осіб заарештували після того, як група політичних активістів проєктувала на стіни Віндзорського замку зображення, що мали привернути увагу до стосунків Трампа з Джеффрі Епштейном.

На проєктованих зображеннях були кадри, пов’язані зі справою Епштейна, спільні фото Трампа та Епштейна, які посміхаються, а також копію листа, який нібито подарували Епштейну на його 50-річчя. У цьому листі зображений силует жіночого тіла та підпис, схожий на підпис Трампа, який той заперечував.

Велика БританіяТрамп
