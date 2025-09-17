Все разделы
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом

Ольга ГлущенкоСреда, 17 сентября 2025, 02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
фото: AFP

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп прибыли в Лондон со вторым государственным визитом в Соединенное Королевство.

Источник: CNN, Reuters

Детали: В лондонском аэропорту Станстед супругов Трампов встретили военнослужащие ВВС и чиновники Британии, включая министра иностранных дел Иветта Купера.

Затем президент США и первая леди отправились провести вечер в Винфилд-Хаус, официальной резиденции посла США в Великобритании.

Официальные приемы и торжества визита начнутся в среду, когда Трампов в Виндзорском замке встретят король Карл III и королева Камилла.

Трамп с супругой примут участие в каретной прогулке, государственном банкете, будут наблюдать за военным авиашоу и салютом.

В четверг Трампа будет принимать британский премьер Кир Стармер в загородной резиденции Чекерс, где планируется обсуждение инвестиций, тарифов на сталь и алюминий, а также полномасштабное российское вторжение в Украину и ситуацию в Газе.

Вместе с тем, пишет CNN со ссылкой на правоохранителей Британии, четырех человек арестовали после того, как группа политических активистов проецировала на стены Виндзорского замка изображения, которые должны были привлечь внимание к отношениям Трампа с Джеффри Эпштейном.

На проектируемых изображениях были кадры, связанные с делом Эпштейна, улыбающиеся общие фото Трампа и Эпштейна, а также копию письма, которое якобы подарили Эпштейну на его 50-летие. В этом письме изображен силуэт женского тела и подпись, похожая на подпись Трампа, которую тот отрицал.

ВеликобританияТрамп
