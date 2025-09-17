Усі розділи
ДПСУ: Військові РФ залишають білоруські полігони після навчань "Запад-2025"

Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 10:50
ДПСУ: Військові РФ залишають білоруські полігони після навчань Запад-2025
Андрій Демченко. фото Дмитра Сливного, ДПСУ

Російські військові починають залишати полігони у Білорусі, де проводились спільні навчання "Запад-2025", які проходили з 12 по 16 вересня.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Російські військові (а цього разу їхня кількість не була такою значною, як, наприклад, у 2021 році) починають залишати місця проведення навчань у Республіці Білорусь. Їх рух відслідковується. Не можу сказати зараз, що вони вже всі залишили Білорусь, але, сподіваюсь, вони рухатимуться в правильному напрямку".

Деталі: Напередодні навчання "Запад-2025", до яких була прикута міжнародна увага, офіційно завершились на полігоні в Муліно Нижньогородської області РФ. За останньою фазою навчань, яка, за повідомленнями російських ЗМІ, завершилася "розгромом умовного противника і виходом на лінію умовного державного кордону", спостерігав російський правитель Володимир Путін, одягнений у військову форму.

 
Путін на навчаннях "Запад-2025"
фото: "РИА Новости"

Речник ДПСУ наголосив, що протягом цьогорічних російсько-білоруських навчань активності по напрямку кордону з Україною не було.

Передісторія:

  • Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводились на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігали підвищену пильність через ці навчання. Кілька країн закрили свої кордони З РФ на час їх проведення.
  • 15 вересня стало відомо, що Москва і Мінськ розширили географію спільних військових навчань "Запад-2025" на Калінінградську область, яка розташована вглибині Західної Європи.
  • В останній день навчань, під час візиту на полігон Муліно, Путін похизувався, що під час маневрів "Запад-2025" загалом було задіяно 100 тис. військовослужбовців на 41 сухопутному і морському полігоні, 333 літальних апарати, близько 250 кораблів і 10 тис. одиниць техніки.

БілорусьРосіяармія
