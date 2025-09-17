ГПСУ: Военные РФ покидают белорусские полигоны после учений "Запад-2025"
Российские военные начинают покидать полигоны в Беларуси, где проводились совместные учения "Запад-2025", проходившие с 12 по 16 сентября.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Российские военные (а на этот раз их количество не было таким значительным, как, например, в 2021 году) начинают покидать места проведения учений в Республике Беларусь. Их движение отслеживается. Не могу сказать сейчас, что они уже все покинули Беларусь, но, надеюсь, они будут двигаться в правильном направлении".
Детали: Накануне учения "Запад-2025", к которым было приковано международное внимание, официально завершились на полигоне в Мулино Нижегородской области РФ. За последней фазой учений, которая, по сообщениям российских СМИ, завершилась "разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы", наблюдал российский правитель Владимир Путин, одетый в военную форму.
Спикер ГПСУ подчеркнул, что в ходе нынешних российско-белорусских учений активности в направлении границы с Украиной не было.
Предыстория:
- Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводились на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это, в НАТО сохраняли повышенную бдительность из-за этих учений. Несколько стран закрыли свои границы с РФ на время их проведения.
- 15 сентября стало известно, что Москва и Минск расширили географию совместных военных учений "Запад-2025" на Калининградскую область, которая расположена в глубине Западной Европы.
- В последний день учений, во время визита на полигон Мулино, Путин похвастался, что во время маневров "Запад-2025" в общей сложности было задействовано 100 тыс. военнослужащих на 41 сухопутном и морском полигоне, 333 летательных аппарата, около 250 кораблей и 10 тыс. единиц техники.