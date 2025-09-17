ГПСУ: Военные РФ покидают белорусские полигоны после учений "Запад-2025"

Российские военные начинают покидать полигоны в Беларуси, где проводились совместные учения "Запад-2025", проходившие с 12 по 16 сентября.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Российские военные (а на этот раз их количество не было таким значительным, как, например, в 2021 году) начинают покидать места проведения учений в Республике Беларусь. Их движение отслеживается. Не могу сказать сейчас, что они уже все покинули Беларусь, но, надеюсь, они будут двигаться в правильном направлении".

Детали: Накануне учения "Запад-2025", к которым было приковано международное внимание, официально завершились на полигоне в Мулино Нижегородской области РФ. За последней фазой учений, которая, по сообщениям российских СМИ, завершилась "разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы", наблюдал российский правитель Владимир Путин, одетый в военную форму.

Путин на учениях "Запад-2025" фото: "РИА Новости"

Спикер ГПСУ подчеркнул, что в ходе нынешних российско-белорусских учений активности в направлении границы с Украиной не было.

