У Львові майора ЗСУ засудили до 15 років увʼязнення за співпрацю з ФСБ
Залізничний районний суд Львова визнав винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю начальника квартирно-експлуатаційної служби львівської військової частини, майора Юрія Лаврика, і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Джерело: видання Zaxid.net, вирок
Деталі: За даними слідства, ФСБ завербувала Лаврика через його колишню дружину – мешканку окупованої частини Запорізької області, яка перейшла на бік РФ.
Протягом березня – червня 2024 року він знімав на телефон місця дислокації особового складу та техніки у Львові й передавав відео через Telegram. Також Лаврик купував стартові пакети українських мобільних операторів і через колишню дружину передавав їх кураторам ФСБ для роботи агентурної мережі.
Під час обшуку у червні СБУ вилучила в Лаврика автомат АКС-74У та 30 набоїв, які він зберігав удома.
На суді майор визнав провину і підтвердив, що співпрацював із ФСБ та передавав відео з дислокаціями військових у Львові. Він заявив, що зброю привіз із Кривого Рогу, але чому не повідомив про неї – пояснити не зміг.
Колегія суддів під головуванням Андрія Ліуша засудила його за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирок ще може бути оскаржений.
Що передувало:
- 3 липня на Львівщині затримали майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом.