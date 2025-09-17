Все разделы
Во Львове майора ВСУ приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с ФСБ

Анастасия ПроцСреда, 17 сентября 2025, 12:21
Во Львове майора ВСУ приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с ФСБ
фото: ОГП

Железнодорожный районный суд Львова признал виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием начальника квартирно-эксплуатационной службы львовской воинской части, майора Юрия Лаврика, и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Источник: издание Zaxid.net, приговор

Детали: По данным следствия, ФСБ завербовала Лаврика через его бывшую жену - жительницу оккупированной части Запорожской области, которая перешла на сторону РФ.

В течение марта - июня 2024 года он снимал на телефон места дислокации личного состава и техники во Львове и передавал видео через Telegram. Также Лаврик покупал стартовые пакеты украинских мобильных операторов и через бывшую жену передавал их кураторам ФСБ для работы агентурной сети.

Во время обыска в июне СБУ изъяла у Лаврика автомат АКС-74У и 30 патронов, которые он хранил дома. На суде майор признал вину и подтвердил, что сотрудничал с ФСБ и передавал видео с дислокациями военных во Львове. Он заявил, что оружие привез из Кривого Рога, но почему не сообщил о нем - объяснить не смог.

Коллегия судей под председательством Андрея Лиуша осудила его по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Приговор еще может быть обжалован.

Что предшествовало: 

  • 3 июля на Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом.

армия
