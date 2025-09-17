Прикордонники спростували заяви, що батька вбитої в США Заруцької не випустили з України

Батько загиблої у Сполучених Штатах українки Станіслав Заруцький прибув до США, щоб попрощатися з донькою; інформація про те, що чоловіка не випустили з України, не відповідає дійсності.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко на брифінгу в Києві та в коментарі УП

Пряма мова: "Всі ці повідомлення та коментарі, які ширилися різними інформаційними ресурсами, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, не відповідають дійсності і є абсурдними. Батько цієї дівчини не отримував відмови в пунктах пропуску і не оформлявся в ПП на виїзд з України.

В той же час можу зазначити, що йому надавалася необхідна допомога щодо оформлення документів для в’їзду в країну слідування, та інша необхідна допомога, і зараз можу констатувати, що днями він виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога, він вже прибув до США, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою.

Деталі: На уточнююче запитання УП Демченко додав, що Міністерство закордонних справ України допомагало батьку Заруцької в отриманні американської візи та забезпечує консульську допомогу.

Окремо речник Держприкордонслужби зазначив, що після розголосу (через скандальний матеріал у Daily Mail -ред.), за коментарями і уточненнями в ДПСУ не звернулось жодне ЗМІ.

Що передувало: 10 вересня видання Daily Mail у своєму матеріалі, без посилань на джерело інформації, написало що батько Заруцької не зміг бути присутнім на похороні доньки у США через заборону виїзду для військовозобов’язаних чоловіків. Далі у ЗМІ та соцмережами поширився меседж, що Заруцького "не випустили з країни".

Передісторія: