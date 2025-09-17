Пограничники опровергли заявления, что отца убитой в США Заруцкой не выпустили из Украины

Отец погибшей в Соединенных Штатах украинки Станислав Заруцкий прибыл в США, чтобы проститься с дочерью; информация о том, что мужчину не выпустили из Украины, не соответствует действительности.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко на брифинге в Киеве и в комментарии УП

Прямая речь: "Все эти сообщения и комментарии, которые распространялись различными информационными ресурсами, в том числе со ссылкой на зарубежные СМИ, не соответствуют действительности и являются абсурдными. Отец этой девушки не получал отказа в пунктах пропуска и не оформлялся в ПП на выезд из Украины.

В то же время могу отметить, что ему была оказана необходимая помощь в оформлении документов для въезда в страну следования и другая необходимая помощь, и сейчас могу констатировать, что на днях он выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера. Ему оказывается консульская помощь, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью.

Детали: На уточняющий вопрос УП Демченко добавил, что Министерство иностранных дел Украины помогало отцу Заруцкой в получении американской визы и обеспечивает консульскую помощь.

Отдельно спикер Госпогранслужбы отметил, что после огласки (из-за скандального материала в Daily Mail - ред.), за комментариями и уточнениями в ГПСУ не обратилось ни одно СМИ.

Что предшествовало: 10 сентября издание Daily Mail в своем материале, без ссылок на источник информации, написало, что отец Заруцкой не смог присутствовать на похоронах дочери в США из-за запрета на выезд для военнообязанных мужчин. Далее в СМИ и соцсетях распространился месседж, что Заруцкого "не выпустили из страны".

Предыстория: