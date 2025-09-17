Пограничники опровергли заявления, что отца убитой в США Заруцкой не выпустили из Украины
Отец погибшей в Соединенных Штатах украинки Станислав Заруцкий прибыл в США, чтобы проститься с дочерью; информация о том, что мужчину не выпустили из Украины, не соответствует действительности.
Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко на брифинге в Киеве и в комментарии УП
Прямая речь: "Все эти сообщения и комментарии, которые распространялись различными информационными ресурсами, в том числе со ссылкой на зарубежные СМИ, не соответствуют действительности и являются абсурдными. Отец этой девушки не получал отказа в пунктах пропуска и не оформлялся в ПП на выезд из Украины.
В то же время могу отметить, что ему была оказана необходимая помощь в оформлении документов для въезда в страну следования и другая необходимая помощь, и сейчас могу констатировать, что на днях он выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера. Ему оказывается консульская помощь, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью.
Детали: На уточняющий вопрос УП Демченко добавил, что Министерство иностранных дел Украины помогало отцу Заруцкой в получении американской визы и обеспечивает консульскую помощь.
Отдельно спикер Госпогранслужбы отметил, что после огласки (из-за скандального материала в Daily Mail - ред.), за комментариями и уточнениями в ГПСУ не обратилось ни одно СМИ.
Что предшествовало: 10 сентября издание Daily Mail в своем материале, без ссылок на источник информации, написало, что отец Заруцкой не смог присутствовать на похоронах дочери в США из-за запрета на выезд для военнообязанных мужчин. Далее в СМИ и соцсетях распространился месседж, что Заруцкого "не выпустили из страны".
Предыстория:
- Трагедия произошла вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. По данным полиции, Ирина Заруцкая получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
- Подозреваемого в убийстве украинки арестовали – им оказался бездомный 34-летний ДеКарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни, а впоследствии арестовали и предъявили обвинение в убийстве первой степени.
- Согласно судебным записям, Браун имеет длительное криминальное прошлое – с 2011 года его неоднократно задерживали за кражи, разбой с использованием оружия и угрозы.
- Президент США Дональд Трамп призвал приговорить к смертной казни Брауна-младшего, которого подозревают в убийстве 22 августа 23-летней украинской беженки.