Решетилова розповіла, що займатиметься правами військових до призначення військового омбудсмана

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова привітала прийняття Верховною Радою закону про військового омбудсмана і повідомила, що продовжуватиме свою діяльність на посаді до моменту створення Офісу військового омбудсмена.

Джерело: Решетилова у коментарі "Українській правді"

Деталі: Вона пояснила, що її посада уповноваженого президента і посада військового омбудсмана, яку своїм рішенням створила ВР, – це дві різні посади.

Пряма мова: "Це дві різні посади. Моя діяльність на перехідний період до створення Офісу військового омбудсмана буде продовжуватися. Попереду ще багато роботи. Спершу має бути рішення президента про створення Офісу військового омбудсмена, тоді рішення про затвердження його положень. Далі буде указ президента про призначення омбудсмана і його заступників".

На запитання, чи вона обійме посаду військового омбудсмана, Решетилова сказала, що не знає: "Чи це буду я, чи хтось інший – це має визначити президент. Залежить від того, як президент оцінює мою діяльність на посаді уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців".

Водночас, вона зазначила, що не знає, чи буде її посада скасована після створення офісу військового омбудсмена і додала, що це рішення мають пізніше прийняти в Офісі президента.

На запитання, чи хотіла би вона обійняти цю посаду, Решетилова сказала: "Тут немає однозначної відповіді. Можу сказати так – я маю бачення, як має бути запущена ця інституція військового омбудсмана, я напрацьовую документи і рішення для запуску і подальшої роботи цієї інституції, і якщо президент визначить, що я достойна обіймати цю посаду, то, звісно, я готова взяти на себе цю відповідальність. Але при цьому хочу сказати, що в країні є кілька достойних кандидатів на посаду військового омбудсмана. Не буду називати прізвища, але вони точно є".

Передісторія: