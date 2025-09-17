Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Решетилова розповіла, що займатиметься правами військових до призначення військового омбудсмана

Ірина БалачукСереда, 17 вересня 2025, 14:24
Решетилова розповіла, що займатиметься правами військових до призначення військового омбудсмана
решетилова, фото з фейсбук

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова привітала прийняття Верховною Радою закону про військового омбудсмана і повідомила, що продовжуватиме свою діяльність на посаді до моменту створення Офісу військового омбудсмена.

Джерело: Решетилова у коментарі "Українській правді"

Деталі: Вона пояснила, що її посада уповноваженого президента і посада військового омбудсмана, яку своїм рішенням створила ВР, – це дві різні посади.

Реклама:

Пряма мова: "Це дві різні посади. Моя діяльність на перехідний період до створення Офісу військового омбудсмана буде продовжуватися. Попереду ще багато роботи. Спершу має бути рішення президента про створення Офісу військового омбудсмена, тоді рішення про затвердження його положень. Далі буде указ президента про призначення омбудсмана і його заступників".

На запитання, чи вона обійме посаду військового омбудсмана, Решетилова сказала, що не знає: "Чи це буду я, чи хтось інший – це має визначити президент. Залежить від того, як президент оцінює мою діяльність на посаді уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців".

Водночас, вона зазначила, що не знає, чи буде її посада скасована після створення офісу військового омбудсмена і додала, що це рішення мають пізніше прийняти в Офісі президента.

614РЕКЛАМА:

На запитання, чи хотіла би вона обійняти цю посаду, Решетилова сказала: "Тут немає однозначної відповіді. Можу сказати так – я маю бачення, як має бути запущена ця інституція військового омбудсмана, я напрацьовую документи і рішення для запуску і подальшої роботи цієї інституції, і якщо президент визначить, що я достойна обіймати цю посаду, то, звісно, я готова взяти на себе цю відповідальність. Але при цьому хочу сказати, що в країні є кілька достойних кандидатів на посаду військового омбудсмана. Не буду називати прізвища, але вони точно є".

Передісторія:

законодавствоомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
законодавство
Рада прийняла закон про військового омбудсмана
Після хвилі протестів через НАБУ і САП Рада вирішила штрафувати міністрів – УП
В "Слузі народу" напрацювали "правило 133", яке впливатиме на долю законопроєктів
Останні новини
02:04
Трамп сподівається на співпрацю з лідером Китаю для припинення війни Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
00:24
Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану
23:54
Новини економіки 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального
23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
23:26
Трамп запросив Ердогана в Білий дім, говоритимуть і про F-35 для Туреччини
23:08
Народжений без рук німецький валторніст Фелікс Клізер бере участь в інклюзивних концертах в Україні: інтерв'ю
22:54
Японська NSG Group і NovaSklo побудують найбільший в Україні завод з виробництва скла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: