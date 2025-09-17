Рада прийняла закон про військового омбудсмана

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон про військового омбудсмана.

Джерело: засідання парламенту 17 вересня

Деталі: Проект закону №13266 підтримали 283 депутати.

Реклама:

На рішення ВР відреагувала уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

"Я щиро дякую парламентарям, які, попри сотні правок і десятки годин дискусій, змогли дійти згоди й почули аргументи на користь запровадження цієї вкрай важливої інституції… Ухвалення закону – важливий, але далеко не останній крок у тому, щоб українські військові мали інструмент захисту своїх прав: відчували турботу і справедливість. Попереду дуже багато відповідальної роботи, безліч змін і водночас безліч викликів із захисту честі та гідності тих, хто нас захищає", – написала Решетилова.

Згідно з проєктом закону, він визначає правовий статус, основні завдання та організаційні засади діяльності військового омбудсмана, який покликаний захищати права військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення НПУ.

614РЕКЛАМА:

Зазначається, що основними принципами діяльності військового омбудсмана є: верховенство права; пріоритетність дотримання прав і свобод людини і громадянина; законність; справедливість та неупередженість; незалежність; політична нейтральність і позапартійність; підзвітність; прозорість для суспільства та взаємодія із громадськістю.

Згідно з законом, військовий омбудсман призначається на посаду президентом строком на 5 років. Одна і та сама особа не може обіймати посаду військового омбудсмана більш ніж два строки підряд.

Військовим омбудсманом може бути громадянин України, не молодший 30 років, який має вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), вільно володіє державною мовою, має високі моральні якості і бездоганну репутацію, протягом останніх 5 років перед призначенням проживає в Україні та за станом здоров'я здатний виконувати відповідні обов'язки.

Кандидати на цю посаду мають пройти перевірку відповідно до закону про запобігання корупції та подати декларацію про доходи.

На посаду військового омбудсмана не може бути призначена особа, яка серед іншого має статус військовослужбовця; є членом політичної партії; має громадянство або підданство іншої держави; має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини за 6 місяців.

Згідно з законом, повноваження військового омбудсмана припиняються у зв'язку з його звільненням або смертю.

Звільнити військового омбудсмана можливо в разі: прийняття відповідного рішення президентом; закінчення строку його повноважень; подання ним президенту письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням; призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; початку розслідування провадження про корупційні діяння; вступу до політичної партії тощо.

Військовий омбудсман має право:

розглядати скарги і проводити перевірки стосовно порушення прав військовослужбовців;

запитувати та отримувати в установленому законом порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, підприємств, установ та організацій інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

здійснювати обробку та аналіз зібраної інформації щодо порушення прав військовослужбовців;

виступати замовником досліджень у сфері захисту прав військовослужбовців;

невідкладного прийому керівниками (начальниками) та посадовими і службовими особами державних органів, органів військового управління, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань, а також військовим командуванням з питань виконання покладених на нього завдань;

безперешкодно відвідувати і перебувати без спеціального на те дозволу на території об'єктів органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, гауптвахт, дисциплінарних батальйонів, установ та організацій, у тому числі в районах воєнних (бойових) дій;

залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів з метою сприяння ними виконанню покладених на нього завдань;

забезпечувати на умовах конфіденційності і добровільності співпрацю з особами, які повідомляють про порушення прав військовослужбовців;

проводити інформаційно-аналітичну роботу та моніторинг з питань дотримання прав військовослужбовців тощо.

Також згідно з законом, військовий омбудсман має щорічно до 30 березня подавати президенту звіт про свою діяльність. Цей звіт також мають оприлюднювати на офіційному вебсайті військового омбудсмана.

Фінансове забезпечення діяльності військового омбудсмана здійснюється з рахунок держбюджету.

Передісторія: