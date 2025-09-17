Решетилова рассказала, что будет заниматься правами военных до назначения военного омбудсмана
Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова приветствовала принятие Верховной Радой закона о военном омбудсмане и сообщила, что будет продолжать свою деятельность в должности до момента создания Офиса военного омбудсмена.
Источник: Решетилова в комментарии "Украинской правде"
Детали: Она объяснила, что ее должность уполномоченного президента и должность военного омбудсмана, которую своим решением создала ВР, – это две разные должности.
Прямая речь: "Это две разные должности. Моя деятельность на переходный период до создания Офиса военного омбудсмана будет продолжаться. Впереди еще много работы. Сначала должно быть решение президента о создании Офиса военного омбудсмена, тогда решение об утверждении его положений. Дальше будет указ президента о назначении омбудсмана и его заместителей".
На вопрос, занимает ли она должность военного омбудсмана, Решетилова сказала, что не знает: "Буду ли я это или кто-то другой – это должен определить президент. Зависит от того, как президент оценивает мою деятельность на должности уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих".
В то же время она отметила, что не знает, будет ли ее должность отменена после создания офиса военного омбудсмена и добавила, что это решение должны позже принять в Офисе президента.
На вопрос, хотела бы она занять эту должность, Решетилова сказала: "Здесь нет однозначного ответа. Конечно, я готова взять на себя эту ответственность. Могу сказать так – у меня есть видение, как должен быть запущен этот институт военного омбудсмана, я нарабатываю документы и решения для запуска и дальнейшей работы этого института, и если президент определит, что я достойна занимать этот пост, то, конечно, я готова взять на себя эту ответственность. Но при этом хочу сказать, что в стране есть несколько достойных кандидатов на должность военного омбудсмана. Не буду называть фамилию, но они точно есть".
Предыстория:
- 18 ноября 2024 года в то время министр обороны Рустем Умеров объявил, что в Украине появится военный омбудсмен, который будет заниматься защитой прав военнослужащих. Тогда Умеров говорил, что о назначении объявят уже вскоре.
- 19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Минобороны и военному командованию выбрать и назначить военного омбудсмена в ближайшее время.
- 30 декабря 2024 года Зеленский назначил на должность уполномоченной президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей правозащитницу, волонтера, главу "Медийной инициативы за права человека" Ольгу Решетилову.
- 17 сентября 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о военном омбудсмене.