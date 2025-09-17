Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ

Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.

Джерело: народний депутат фракції "Голос" член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у Facebook

Пряма мова: "До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років.

Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів".

Деталі: Ухвалений Верховною Радою закон передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.

Такі військовослужбовці зможуть обіймати небойові посади: як у складі рядових, сержантів або старшин, так і серед молодших або старших офіцерів.

Контракт для осіб віком 60+ укладається на один рік із можливістю подальшого продовження. Для офіцерів такого віку обов’язковим є погодження кандидатури Генеральним штабом ЗСУ.

Контрактники цієї категорії проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо за його результатами військовий не підтвердить відповідність, контракт анулюють.

У разі припинення або скасування воєнного стану всі такі контракти автоматично втрачають чинність.

Передісторія:

16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

29 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом.

