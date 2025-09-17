Украинцы в возрасте 60 лет и старше уже могут подписывать контракт с ВСУ

Официально заработала процедура приема на военную службу по контракту украинцев в возрасте от 60 лет: в воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки разослали алгоритм действий.

Источник: народный депутат фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook

Прямая речь: "В воинские части и ТЦК и СП уже разослан Алгоритм действий должностных лиц по приему на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет.

Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов".

Детали: Принятый Верховной Радой закон предусматривает, что во время военного положения, с письменного согласия командира воинской части, на службу по контракту могут принять граждан в возрасте от 60 лет, признанных годными военно-врачебной комиссией.

Такие военнослужащие смогут занимать небоевые должности: как в составе рядовых, сержантов или старшин, так и среди младших или старших офицеров.

Контракт для лиц в возрасте 60+ заключается на один год с возможностью дальнейшего продления. Для офицеров такого возраста обязательным является согласование кандидатуры Генеральным штабом ВСУ.

Контрактники этой категории будут проходить двухмесячный испытательный срок. Если по его результатам военный не подтвердит соответствие, контракт аннулируют.

В случае прекращения или отмены военного положения все такие контракты автоматически теряют силу.

Предыстория:

16 июля Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возможность для граждан в возрасте 60+ лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

29 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту.

