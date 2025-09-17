Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали

Російська армія 17 вересня атакувала безпілотником автозаправну станцію на Полтавщині, постраждали 4 людини.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут

Пряма мова: "У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці".

фото - полтавська ова

Оновлено о 23:36: У ДСНС повідомили, що внаслідок удару постраждали четверо людей: троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

Пожежу ліквідували, роботи з розбору завалів завершили.

Фото – ДСНС Полтавщини

Що передувало:

