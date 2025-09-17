Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
Середа, 17 вересня 2025, 23:40
Російська армія 17 вересня атакувала безпілотником автозаправну станцію на Полтавщині, постраждали 4 людини.
Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут
Пряма мова: "У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці".
Оновлено о 23:36: У ДСНС повідомили, що внаслідок удару постраждали четверо людей: троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.
Пожежу ліквідували, роботи з розбору завалів завершили.
Що передувало:
- Пожежі спалахнули на території підприємства та на інфраструктурному об’єкті у Полтавській та Кіровоградській областях внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 17 вересня. На Кіровоградщині 45 населених пунктів залишились без електропостачання.
- Унаслідок падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі.