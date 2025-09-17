Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска атаковали АЗС в Полтавском районе, 4 человека пострадали

Татьяна ОлейникСреда, 17 сентября 2025, 23:40
Российские войска атаковали АЗС в Полтавском районе, 4 человека пострадали
Фото - Полтавская ОВА

Российская армия 17 сентября атаковала беспилотником автозаправочную станцию в Полтавской области, пострадали 4 человек.

Источник: глава Полтавской ОВА Владимир Когут

Прямая речь: "В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар. По предварительной информации, один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте".

Реклама:
 
фото - полтавская ова

Обновлено в 23:36: В ГСЧС сообщили, что в результате удара пострадали четыре человека: три водителя и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции.

Пожар ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.

 
Фото – ГСЧС Полтавщины
 
Фото – ГСЧС Полтавщины

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Пожары вспыхнули на территории предприятия и на инфраструктурном объекте в Полтавской и Кировоградской областях в результате российской атаки беспилотниками ночью 17 сентября. В Кировоградской области 45 населенных пунктов остались без электроснабжения.
  • В результате падения обломков российского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе.

Полтавская областьроссийско-украинская войнавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Полтавская область
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Полтавщине: задерживаются несколько поездов
В Кировоградской и Полтавской областях из-за российской атаки вспыхнули пожары: 45 населенных пунктов без света
Люди бесплатно строили фортификации для Полтавской ОВА ради бронирования – нардеп
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: