Российские войска атаковали АЗС в Полтавском районе, 4 человека пострадали

Российская армия 17 сентября атаковала беспилотником автозаправочную станцию в Полтавской области, пострадали 4 человек.

Источник: глава Полтавской ОВА Владимир Когут

Прямая речь: "В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар. По предварительной информации, один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте".

фото - полтавская ова

Обновлено в 23:36: В ГСЧС сообщили, что в результате удара пострадали четыре человека: три водителя и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции.

Пожар ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.

Фото – ГСЧС Полтавщины

Что предшествовало:

