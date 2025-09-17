Российские войска атаковали АЗС в Полтавском районе, 4 человека пострадали
Среда, 17 сентября 2025, 23:40
Российская армия 17 сентября атаковала беспилотником автозаправочную станцию в Полтавской области, пострадали 4 человек.
Источник: глава Полтавской ОВА Владимир Когут
Прямая речь: "В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар. По предварительной информации, один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте".
Обновлено в 23:36: В ГСЧС сообщили, что в результате удара пострадали четыре человека: три водителя и кассир. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции.
Пожар ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.
Что предшествовало:
- Пожары вспыхнули на территории предприятия и на инфраструктурном объекте в Полтавской и Кировоградской областях в результате российской атаки беспилотниками ночью 17 сентября. В Кировоградской области 45 населенных пунктов остались без электроснабжения.
- В результате падения обломков российского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе.