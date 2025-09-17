Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає

Польський Сенат ухвалив новий закон про іноземців і допомогу громадянам України – документ підготували після вето президента Кароля Навроцького на іншу законодавчу ініціативу про статус українців у Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо"

Деталі: Закон про іноземців і допомогу громадянам України підтримали 57 польських сенаторів, проти проголосували 32, ніхто не утримався.

Сенат Польщі не вносив своїх правок до документа, ухваленого Сеймом минулого тижня, тому вважається остаточно ухваленим парламентом і очікуватиме підпису президента Навроцького.

Серед іншого, закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року.

Він посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги, зокрема програми 800+. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Зрештою, закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – термін дії відповідного рішення Ради ЄС.

Нагадаємо: Чинні норми забезпечують українцям у Польщі тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну їм загрожують, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

На попередній закон про допомогу українцям президент Польщі наклав вето, посилаючись на нібито несправедливо великий обсяг соціальної допомоги, яку платять українським біженцям.

