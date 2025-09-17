Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парламент Польши принял новый закон о помощи украинцам – что он предусматривает

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 17 сентября 2025, 19:58
Парламент Польши принял новый закон о помощи украинцам – что он предусматривает
иллюстрация Getty Images

Польский Сенат принял новый закон об иностранцах и помощи гражданам Украины – документ подготовили после вето президента Кароля Навроцкого на другую законодательную инициативу о статусе украинцев в Польше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио"

Детали: Закон об иностранцах и помощи гражданам Украины поддержали 57 польских сенаторов, против проголосовали 32, никто не воздержался.

Реклама:

Сенат Польши не вносил своих поправок в документ, принятый Сеймом на прошлой неделе, поэтому он считается окончательно принятым парламентом и будет ждать подписи президента Навроцкого.

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

РЕКЛАМА:

Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Напомним, что действующие нормы обеспечивают украинцам в Польше временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока им угрожают, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Наказать украинцев. Что стоит за новыми инициативами президента Польши.

Польшабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Польша
Польша призывает прекратить импорт российской нефти в Евросоюз до конца 2026 года
МИД анонсировал приезд польской делегации в Украину для консультаций по противодействию дронам
Польша депортирует украинца, задержанного за незаконное управление дроном над Варшавой
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: