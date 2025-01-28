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Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт в Умані

Ірина БалачукВівторок, 28 січня 2025, 07:15
Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт в Умані
Фото ДСНС

Внаслідок нічної атаки росіян в Умані на Черкащині пошкоджений інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Джерело: голова ОВА Ігор Тебурець та Суспільне у Telegram, мер Умані Ірина Плетньова та ДСНС у Facebook

Пряма мова Табурця: "Із затяжною тривогою минула й ця ніч на Черкащині. В області працювали сили ППО. Утім ворожі атаки не обійшлись без наслідків для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері".

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Деталі: Голова ОВА не уточнив, що саме постраждало, але додав, що на місці розгорнули штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Найголовніше – люди цілі. А з рештою впораємось", – написав Табурець.  

Суспільне з посиланням на мера Умані Ірину Плетньову повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Сама ж міський голова у соцмережі лише зазначила, що відповідні комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.

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"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки", – написала Плетньова.

Доповнено: Згодом Табурець повідомив, що у небі Черкащини знищили 8 російських БпЛА – у цих випадках минулось без наслідків.

"Водночас на Уманщині триває ліквідація наслідків ворожого удару по об'єкту критичної інфраструктури. Усі потрібні служби задіяні", – підсумував голова ОВА.

У ДСНС близько 10:30 ранку повідомили, що ліквідували наслідки удару ворожого дрона на Черкащині. 

 
фото ДСНС

"В Уманському районі російський БпЛА уразив підприємство. На місці спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Наслідки удару наразі уточнюються. До роботи залучалися 45 рятувальників і 12 одиниць техніки", – зазначили у ДСНС.

Передісторія: 

УманьЧеркаська областьбезпілотники
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