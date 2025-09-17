Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України

Король Великої Британії Чарльз ІІІ на державному обіді з президентом США Дональдом Трампом заявив про підтримку України.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми разом із нашими союзниками єдині в підтримці України, щоб стримати агресію та забезпечити мир".

Деталі: Трамп у промові назвав свій другий державний візит до Великої Британії "однією з найвищих честей у житті" та висловив сподівання, що він буде останнім президентом, якому протягом деякого часу було надано два державних візити.

Також Трамп похвалив принца Вільяма як "видатного сина" та згадав про одужання принцеси Уельської після лікування раку.

Президент США також підкреслив зв'язок між США і Великобританією, сказавши, що між ними "особливі відносини".

Крім того, він похвалився, що США "досягли неймовірних успіхів".

"Ще рік тому наша країна була дуже хворою, а сьогодні, на мою думку, ми – найуспішніша країна у світі. Насправді ніхто навіть не ставить цього під сумнів, але значною мірою ми завдячуємо саме вам і тій основі, яку ви нам дали на початку, коли ми разом досягли успіху", – додав Трамп.

Що передувало: