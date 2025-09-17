Король Чарльз на встрече с Трампом заявил о поддержке Украины

Король Великобритании Чарльз III на государственном обеде с президентом США Дональдом Трампом заявил о поддержке Украины.

Источник: CNN

Прямая речь: "Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы вместе с нашими союзниками едины в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир".

Детали: Трамп в своей речи назвал свой второй государственный визит в Великобританию "одной из высших честей в жизни" и выразил надежду, что он будет последним президентом, которому в течение некоторого времени было предоставлено два государственных визита.

Также Трамп похвалил принца Уильяма как "выдающегося сына" и упомянул о выздоровлении принцессы Уэльской после лечения рака.

Президент США также подчеркнул связь между США и Великобританией, сказав, что между ними "особые отношения".

Кроме того, он похвастался, что США "достигли невероятных успехов".

"Еще год назад наша страна была очень больной, а сегодня, по моему мнению, мы – самая успешная страна в мире. На самом деле никто даже не ставит это под сомнение, но в значительной степени мы обязаны именно вам и той основе, которую вы нам дали в начале, когда мы вместе достигли успеха", – добавил Трамп.

