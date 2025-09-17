Все разделы
Король Чарльз на встрече с Трампом заявил о поддержке Украины

Татьяна ОлейникСреда, 17 сентября 2025, 23:57
Дональд Трамп и король Чарльз III. Фото - Anna Moneymaker/Getty Images

Король Великобритании Чарльз III на государственном обеде с президентом США Дональдом Трампом заявил о поддержке Украины.

Источник: CNN

Прямая речь: "Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы вместе с нашими союзниками едины в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир".

Детали: Трамп в своей речи назвал свой второй государственный визит в Великобританию "одной из высших честей в жизни" и выразил надежду, что он будет последним президентом, которому в течение некоторого времени было предоставлено два государственных визита.

Также Трамп похвалил принца Уильяма как "выдающегося сына" и упомянул о выздоровлении принцессы Уэльской после лечения рака.

Президент США также подчеркнул связь между США и Великобританией, сказав, что между ними "особые отношения".

Кроме того, он похвастался, что США "достигли невероятных успехов". 

"Еще год назад наша страна была очень больной, а сегодня, по моему мнению, мы – самая успешная страна в мире. На самом деле никто даже не ставит это под сомнение, но в значительной степени мы обязаны именно вам и той основе, которую вы нам дали в начале, когда мы вместе достигли успеха", – добавил Трамп.

Что предшествовало:

  • Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп прибыли в Лондон со вторым государственным визитом в Соединенное Королевство 17 сентября.
  • В четверг Трампа будет принимать британский премьер Кир Стармер в загородной резиденции Чекерс, где планируется обсуждение инвестиций, тарифов на сталь и алюминий, а также полномасштабного российского вторжения в Украину и ситуации в Газе.

