Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW

Альона Мазуренко Четвер, 18 вересня 2025, 06:55
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW

Інститут вивчення війни пов'язує звільнення близького соратника російського правителя Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з Володимиром Путіним. Так, Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення правителя Росії Володимира Путіна, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його високої кремлівської посади після років незгоди з політикою Путіна щодо війни в Україні...

Реклама:

Ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог Путіна".

Деталі: Посилаючись на публікації в російських ЗМІ в ISW вважають, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з правителем РФ Володимиром Путіним свідчать про те, що Путін та, можливо, інші кремлівські посадовці, такі як заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку".

Так, 17 вересня росЗМІ з посиланням на двох знайомих джерел заявили, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади минулими вихідними (13-14 вересня) і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес.

614РЕКЛАМА:

Російський політолог заявив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але Путін, як повідомляється, відхилив угоду, оскільки хотів анексувати українську територію.

Раніше західні та російські джерела вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Козак раніше був одним із найближчих радників Путіна та контролював стратегію Кремля в Україні, перш ніж Кремль передав цю відповідальність Кирієнку у 2022 році. Повідомляється, що Кирієнко також нещодавно взяв на себе управління портфелем Кремля у справах Молдови від Козака.

Відхід Козака з Кремля закріпить владу та обов'язки Кирієнка в адміністрації Путіна.

Нагадаємо: 

  • У серпні видання The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляло, що заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак, який є одним з близьких соратників Володимира Путіна, нещодавно пропонував главі Кремля зупинити війну в Україні і почати мирні переговори.
  • У 2022 році агентство Reuters дізналося, що Козак переконував Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.

російсько-українська війнаПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яну ДТП співробітника
Через атаку дронів РФ на Київщині палають складські приміщення
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів
Останні новини
02:04
Трамп сподівається на співпрацю з лідером Китаю для припинення війни Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
00:24
Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану
23:54
Новини економіки 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального
23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
23:26
Трамп запросив Ердогана в Білий дім, говоритимуть і про F-35 для Туреччини
23:08
Народжений без рук німецький валторніст Фелікс Клізер бере участь в інклюзивних концертах в Україні: інтерв'ю
22:54
Японська NSG Group і NovaSklo побудують найбільший в Україні завод з виробництва скла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: