Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW

Інститут вивчення війни пов'язує звільнення близького соратника російського правителя Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з Володимиром Путіним. Так, Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення правителя Росії Володимира Путіна, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його високої кремлівської посади після років незгоди з політикою Путіна щодо війни в Україні...

Ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог Путіна".

Деталі: Посилаючись на публікації в російських ЗМІ в ISW вважають, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з правителем РФ Володимиром Путіним свідчать про те, що Путін та, можливо, інші кремлівські посадовці, такі як заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку".

Так, 17 вересня росЗМІ з посиланням на двох знайомих джерел заявили, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади минулими вихідними (13-14 вересня) і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес.

Російський політолог заявив, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але Путін, як повідомляється, відхилив угоду, оскільки хотів анексувати українську територію.

Раніше західні та російські джерела вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Козак раніше був одним із найближчих радників Путіна та контролював стратегію Кремля в Україні, перш ніж Кремль передав цю відповідальність Кирієнку у 2022 році. Повідомляється, що Кирієнко також нещодавно взяв на себе управління портфелем Кремля у справах Молдови від Козака.

Відхід Козака з Кремля закріпить владу та обов'язки Кирієнка в адміністрації Путіна.

