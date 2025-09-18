Путин уволил Козака, который призвал к переговорам с Украиной, потому что хочет дальше воевать – ISW

Институт изучения войны связывает увольнение близкого соратника российского правителя Дмитрия Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. Так, Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Высокопоставленные представители Кремля, вероятно, за одобрение правителя России Владимира Путина, уволили заместителя руководителя аппарата Кремля Дмитрия Козака с его высокой кремлевской должности после нескольких лет несогласия с политикой Путина по поводу войны в Украине...

Реклама:

Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина".

Детали: Ссылаясь на публикации в российских СМИ в ISW считают, что сообщения о неоднократных разногласиях Козака с правителем РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские чиновники, такие как заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или заставили его самостоятельно "уйти в отставку".

Так, 17 сентября росСМИ со ссылкой на двух знакомых источников заявили, что Козак "ушел в отставку" со своей должности в минувшие выходные (13-14 сентября) и рассматривает разные предложения по переходу в бизнес.

РЕКЛАМА:

Российский политолог заявил, что Козак был единственным участником заседания Совета Безопасности 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале войны, которое бы предотвратило членство Украины в НАТО, но Путин, как сообщается, отклонил соглашение, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию.

Ранее западные и российские источники указывали на то, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в последние несколько месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

Козак ранее был одним из ближайших советников Путина и контролировал стратегию Кремля в Украине прежде, чем Кремль передал эту ответственность Кириенко в 2022 году.

Сообщается, что Кириенко недавно взял на себя управление портфелем Кремля по делам Молдовы от Козака.

Уход Козака из Кремля закрепит власть и обязанности Кириенко в администрации Путина.

Напомним: