На Полтавщині зросла до п’яти кількість постраждалих від удару РФ по автозаправці

Кількість постраждалих внаслідок російського удару 17 вересня по автозаправній станції в Полтавській області зросла до п’яти.

Джерело: начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов

Пряма мова Рогачова: "Ворог здійснив черговий обстріл Полтавської області з використанням БпЛА. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу 17 вересня постраждали п’ятеро осіб.

фото: національна поліція

Серед травмованих: операторка АЗС (1991 року народження), чотири водії (двоє 1975 років народження, 1989 та 1995 років народження) цивільних вантажних транспортних засобів, які були припарковані неподалік вибуху. Усіх травмованих госпіталізовано".

Деталі: Зазначається, що ще одного водія вантажного автомобіля оглянули медики, але він не потребував госпіталізації.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися поліція, вибухотехніки, СБУ, рятувальники, медики, комунальні служби, волонтери та інші правоохоронні відомства.

Наслідки удару документують слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури. Зібрані матеріали стануть частиною доказів у міжнародних судах.

Що передувало: