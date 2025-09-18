Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині зросла до п’яти кількість постраждалих від удару РФ по автозаправці

Анастасія ПроцЧетвер, 18 вересня 2025, 14:26
На Полтавщині зросла до п’яти кількість постраждалих від удару РФ по автозаправці
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Кількість постраждалих внаслідок російського удару 17 вересня по автозаправній станції в Полтавській області зросла до п’яти.

Джерело: начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов

Пряма мова Рогачова: "Ворог здійснив черговий обстріл Полтавської області з використанням БпЛА. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу 17 вересня постраждали п’ятеро осіб.

Реклама:
 
фото: національна поліція

Серед травмованих:  операторка АЗС (1991 року народження), чотири водії (двоє 1975 років народження, 1989 та 1995 років народження) цивільних вантажних транспортних засобів, які були припарковані неподалік вибуху. Усіх травмованих госпіталізовано".

Деталі: Зазначається, що ще одного водія вантажного автомобіля оглянули медики, але він не потребував госпіталізації.

614РЕКЛАМА:

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися поліція, вибухотехніки, СБУ, рятувальники, медики, комунальні служби, волонтери та інші правоохоронні відомства.

Наслідки удару документують слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури. Зібрані матеріали стануть частиною доказів у міжнародних судах.

Що передувало:

Полтавська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Полтавська область
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів
Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
На Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку спалахнули пожежі: 45 населених пунтків без світла
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: