Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Полтавской области число пострадавших от удара РФ по автозаправке возросло до пяти

Анастасия ПроцЧетверг, 18 сентября 2025, 14:26
В Полтавской области число пострадавших от удара РФ по автозаправке возросло до пяти
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Число пострадавших в результате российского удара 17 сентября по автозаправочной станции в Полтавской области возросло до пяти.

Источник: начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев

Прямая речь Рогачева: "Враг осуществил очередной обстрел Полтавской области с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате обстрела 17 сентября пострадали пять человек.

Реклама:
 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Среди травмированных: оператор АЗС (1991 года рождения), четыре водителя (двое 1975 года рождения, 1989 и 1995 годов рождения) гражданских грузовых транспортных средств, которые были припаркованы недалеко от взрыва. Все травмированные госпитализированы".

Детали: Отмечается, что еще одного водителя грузового автомобиля осмотрели медики, но он не нуждался в госпитализации.

РЕКЛАМА:

К ликвидации последствий обстрела привлекались полиция, взрывотехники, СБУ, спасатели, медики, коммунальные службы, волонтеры и другие правоохранительные ведомства.

Последствия удара документируют следователи полиции и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры. Собранные материалы станут частью доказательств в международных судах.

Что предшествовало:

Полтавская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Полтавская область
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Полтавщине: задерживаются несколько поездов
Российские войска атаковали АЗС в Полтавском районе, 4 человека пострадали
В Кировоградской и Полтавской областях из-за российской атаки вспыхнули пожары: 45 населенных пунктов без света
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: