В Полтавской области число пострадавших от удара РФ по автозаправке возросло до пяти

Число пострадавших в результате российского удара 17 сентября по автозаправочной станции в Полтавской области возросло до пяти.

Источник: начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев

Прямая речь Рогачева: "Враг осуществил очередной обстрел Полтавской области с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате обстрела 17 сентября пострадали пять человек.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Среди травмированных: оператор АЗС (1991 года рождения), четыре водителя (двое 1975 года рождения, 1989 и 1995 годов рождения) гражданских грузовых транспортных средств, которые были припаркованы недалеко от взрыва. Все травмированные госпитализированы".

Детали: Отмечается, что еще одного водителя грузового автомобиля осмотрели медики, но он не нуждался в госпитализации.

К ликвидации последствий обстрела привлекались полиция, взрывотехники, СБУ, спасатели, медики, коммунальные службы, волонтеры и другие правоохранительные ведомства.

Последствия удара документируют следователи полиции и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры. Собранные материалы станут частью доказательств в международных судах.

