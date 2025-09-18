Путін знову підвів Трампа

Президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що російський лідер Володимир Путін його підвів.

Джерело: Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, уривок з якої публікує Українська правда

Деталі: Президент США похвалився, що Америка припинила сім дуже складних воєн, які не можна було вирішити шляхом переговорів або якимось іншим способом.

На цьому тлі Трамп вважав, що зупинити російсько-українську війну буде найлегше через його добрі стосунки з Путіним.

Пряма мова: "Але він підвів мене, він дійсно підвів мене".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп почав висловлювати сумніви у своїй здатності впливати на господаря Кремля Володимира Путіна щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.