Путін знову підвів Трампа
Четвер, 18 вересня 2025, 17:57
Президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що російський лідер Володимир Путін його підвів.
Джерело: Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, уривок з якої публікує Українська правда
Деталі: Президент США похвалився, що Америка припинила сім дуже складних воєн, які не можна було вирішити шляхом переговорів або якимось іншим способом.
Реклама:
На цьому тлі Трамп вважав, що зупинити російсько-українську війну буде найлегше через його добрі стосунки з Путіним.
Пряма мова: "Але він підвів мене, він дійсно підвів мене".
614РЕКЛАМА:
Що передувало: Президент США Дональд Трамп почав висловлювати сумніви у своїй здатності впливати на господаря Кремля Володимира Путіна щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.