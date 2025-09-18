Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін знову підвів Трампа

Євген КізіловЧетвер, 18 вересня 2025, 17:57
Путін знову підвів Трампа
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що російський лідер Володимир Путін його підвів.

Джерело: Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, уривок з якої публікує Українська правда

Деталі: Президент США похвалився, що Америка припинила сім дуже складних воєн, які не можна було вирішити шляхом переговорів або якимось іншим способом.

Реклама:

На цьому тлі Трамп вважав, що зупинити російсько-українську війну буде найлегше через його добрі стосунки з Путіним.

Пряма мова: "Але він підвів мене, він дійсно підвів мене".

614РЕКЛАМА:

Що передувало: Президент США Дональд Трамп почав висловлювати сумніви у своїй здатності впливати на господаря Кремля Володимира Путіна щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

ТрампПутінросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що рух "Антифа" є терористичною організацією
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
Останні новини
03:30
У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
03:08
відеоДрони атакували НПЗ у російському Саратові – соцмережі
02:32
Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю
02:04
Трамп сподівається на співпрацю з лідером Китаю для припинення війни Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
00:24
Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану
23:54
Новини економіки 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального
23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
Усі новини...
Реклама:
Реклама: