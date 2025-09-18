Все разделы
Путин снова подвел Трампа

Евгений КизиловЧетверг, 18 сентября 2025, 17:57
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп уже не впервые заявил, что российский лидер Владимир Путин его підвів.

Источник: Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, отрывок из которой публикует Украинская правда

Детали: Президент США похвастался, что Америка прекратила семь очень сложных войн, которые нельзя было решить путем переговоров или каким-либо другим способом.

На этом фоне Трамп считал, что остановить российско-украинскую войну будет легче всего благодаря его хорошим отношениям с Путиным.

Прямая речь: "Но он подвел меня, он действительно подвел меня".

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп начал выражать сомнения в своей способности влиять на хозяина Кремля Владимира Путина касательно прекращения развязанной РФ войны против Украины.

ТрампПутинроссийско-украинская война
