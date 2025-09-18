Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу

Незабаром Україна почне застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від масованих атак російських безпілотників.

Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль на пресконференції зі своїм польським колегою Владиславом Косиняк-Камишем у Києві 18 вересня, передає "Суспільне"

Деталі: За словами українського міністра, 800 дронів за ніч — це рівень, який вже демонструє Росія, тому Україні необхідно мати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

Реклама:

Пряма мова: "Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований".

Більше деталей: Шмигаль уточнив, що виробництво дронів не є проблемою, а складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення. "Це великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі", — додав він.

Що передувало: У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 75-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Українська ППО знешкодила 48 дронів, було влучання на шести локаціях.