Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки

Евгений КизиловЧетверг, 18 сентября 2025, 21:25
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
Фото: Getty Images

В скором времени Украина начнет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от массированных атак российских беспилотников.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль на пресс-конференции со своим польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем в Киеве 18 сентября, передает "Суспільне"

Детали: По словам украинского министра, 800 дронов за ночь — это уровень, который уже демонстрирует Россия, поэтому Украине необходимо иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Реклама:

Прямая речь: "Этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но в ближайшее время этот уровень будет реализован".

Больше деталей: Шмыгаль уточнил, что производство дронов не является проблемой, сложность заключается в наличии наземных комплексов управления, радаров и других элементов, которые используют искусственный интеллект для наведения. "Это большой комплекс, и его имплементация занимает "немного" времени. Но мы уверенно, согласно графику, движемся к этой цели", — добавил он.

Что предшествовало: В ночь на 18 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 75 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Украинская ПВО обезвредила 48 дронов, были попадания в шести локациях.

беспилотникироссийско-украинская войнаШмыгальМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях
фотоРоссияне массированно атаковали Днепропетровщину: погиб человек, еще 13 – пострадали
Трамп хочет вместе с лидером Китая прекращать войну России против Украины
Сырский сообщил, что в Донецкой области восстановлен контроль в семи населенных пунктах
Два российских истребителя пролетели над буровой платформой в Балтийском море
видеоПод Покровском автомобиль со съемочной группой «5 канала» подорвался на магнитной мине
Все новости...
беспилотники
ПВО сбила 71 российский БпЛА, оккупанты запустили новую группу дронов
В Киеве предупредили о проблемах с оплатой проезда по скоростному трамваю и фуникулеру
В Киеве нашли российский дрон, который не взорвался – КГВА
Последние новости
12:19
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
12:12
В Эстонии призывают закрыть границу после нарушения воздушного пространства Россией
12:10
Украинская разведка сделала прогноз по выходу России из кризиса
12:00
Компания Vyriy представила "дрон-отец" и бюджетный БПЛА-разведчик
11:52
Гонка среди старых замков: история Гран-при Азербайджана Формулы-1
11:32
фотоРФ атаковала Черниговскую область: один человек убит, еще 8 ранены
11:17
Депутатов попросили не увеличивать дефицит бюджета еще больше
10:58
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
10:35
Литва об истребителях РФ в Эстонии: эти провокации будут усиливаться
10:17
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях
Все новости...
Реклама:
Реклама: