Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки

В скором времени Украина начнет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от массированных атак российских беспилотников.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль на пресс-конференции со своим польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем в Киеве 18 сентября, передает "Суспільне"

Детали: По словам украинского министра, 800 дронов за ночь — это уровень, который уже демонстрирует Россия, поэтому Украине необходимо иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Прямая речь: "Этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но в ближайшее время этот уровень будет реализован".

Больше деталей: Шмыгаль уточнил, что производство дронов не является проблемой, сложность заключается в наличии наземных комплексов управления, радаров и других элементов, которые используют искусственный интеллект для наведения. "Это большой комплекс, и его имплементация занимает "немного" времени. Но мы уверенно, согласно графику, движемся к этой цели", — добавил он.

Что предшествовало: В ночь на 18 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 75 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Украинская ПВО обезвредила 48 дронов, были попадания в шести локациях.