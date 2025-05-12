Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття MH17

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 12 травня 2025, 20:36
Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття MH17
фото: Getty Images

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) поклала на Росію відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

Джерело: Міністерство закордонних справ Нідерландів, які разом з Австралією ініціювали спір проти Росії в ICAO, пише "Європейська правда"

Деталі: Рада ІСАО ухвалила рішення за спором, ініційованим Нідерландами та Австралією в березні 2022 року проти Російської Федерації щодо збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року.

Реклама:

Рішення ухвалили в понеділок, 12 травня, шляхом голосування членів Ради ІКАО, і "значна більшість" членів Ради підтримала позицію Нідерландів та Австралії, ідеться в повідомленні.

Наступним кроком має стати визначення форми відшкодування з боку Росії. Спершу ІСАО має зобовʼязати РФ розпочати переговори з Нідерландами та Австралією і сприяти цьому процесу.

"Останнє є важливим для забезпечення того, щоб переговори проводилися в дусі доброї волі та відповідно до конкретного графіку і дали реальні результати", – пояснює нідерландське МЗС.

РЕКЛАМА:

Що стосується Москви, то вона ще влітку 2024 року заявила про одностороннє припинення участі у спорі в Міжнародній організації цивільної авіації.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

МН17Росіяавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра
У Дніпрі підлітки знімали чоловіка, поки той тонув: він загинув
Спалах гепатиту А в Києві: скільки хворих зафіксували та чи знайшли джерело інфікування
ОновленоСуд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт
Підпал ТЦ у Варшаві: у Польщі висунули звинувачення двом українцям
Усі новини...
МН17
MH17: родичі жертв вимагають визнання РФ відповідальності як частину мирної угоди
Слідча групі по MH17: розслідування відновлять, якщо буде нова інформація
ЄС у десяту річницю збиття MH17 закликав РФ визнати відповідальність за трагедію
Останні новини
20:50
Тренер мадридського "Реала" Анчелотті очолить збірну Бразилії з футболу
20:43
РосЗМІ: Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін працює в Алжирі
20:36
Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття MH17
20:24
У Британії посадили шістьох російських шпигунів з Болгарії
20:23
Для реалізації угоди із США Рада розгляне законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу
20:22
У ЄС зменшилась кількість українців із тимчасовим захистом
20:08
Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині
19:59
Потяг людей до танців і колискових є вродженим? Дослідження народу з Парагваю поставило це під сумнів
19:55
З КМВА звільнили речника після його суперечки з журналістом
19:32
Тайвань надасть 2 мільйонів доларів на розмінування України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: