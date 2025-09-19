Усі розділи
Якщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 01:01
Якщо Європа зробить щось Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вважає, що якби Європа застосувала санкції щодо Китаю, який купує нафту в Росії, то Китай тиснув би агресора, щоб змусити Росію закінчити війну проти України.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox News, Білий дім в X

Пряма мова: "Ну, якщо вони (європейські країни - ред.) застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали – якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б.

Тому що Китай є на сьогодні беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію також...

У п'ятницю я буду розмовляти з лідером Сі... Побачимо, як все складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай, ймовірно, змусить припинити війну".

Деталі: Трамп розповів, що у п'ятницю матиме розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо угоди щодо месенджера TikTok та торгівлі: "І ми дуже близькі до укладення угод з усіх цих питань. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Ви знаєте, що ми уклали з ними торговельну угоду. Нещодавно ми провели дуже хорошу зустріч".

Нагадаємо: 

  • Євросоюз планує прискоритись щодо відмови від російського скрапленого природного газу (СПГ) на тлі заклтків президента США Дональда Трампа до ЄС обмежити купівлю енергоносіїв у РФ.

ТрампКитайсанкціїРосія
