Если Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы Европа применила санкции в отношении Китая, который покупает нефть в России, то Китай давил бы на агрессора, чтобы заставить Россию закончить войну против Украины.

Источник: Трамп в интервью Fox News, Белый дом в X

Прямая речь: "Ну, если бы они (европейские страны – ред.) применили санкции, например, или пошлины, или как бы вы это ни назвали – если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы.

Потому что Китай на сегодняшний день является бесспорно крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что у них есть и другие рычаги влияния на Россию также...

В пятницу я буду разговаривать с лидером Си... Посмотрим, как все сложится. Если Европа сделает что-то в отношении Китая, думаю, Китай, вероятно, заставит прекратить войну".

Детали: Трамп рассказал, что в пятницу будет разговаривать с лидером Китая Си Цзиньпином о соглашении по мессенджеру TikTok и торговле: "И мы очень близки к заключению соглашений по всем этим вопросам. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Вы знаете, что мы заключили с ними торговое соглашение. Недавно мы провели очень хорошую встречу".

