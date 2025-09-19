Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Если Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп

Алена МазуренкоПятница, 19 сентября 2025, 01:01
Если Европа сделает что-то Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы Европа применила санкции в отношении Китая, который покупает нефть в России, то Китай давил бы на агрессора, чтобы заставить Россию закончить войну против Украины.

Источник: Трамп в интервью Fox News, Белый дом в X

Прямая речь: "Ну, если бы они (европейские страны – ред.) применили санкции, например, или пошлины, или как бы вы это ни назвали – если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы.

Реклама:

Потому что Китай на сегодняшний день является бесспорно крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что у них есть и другие рычаги влияния на Россию также...

В пятницу я буду разговаривать с лидером Си... Посмотрим, как все сложится. Если Европа сделает что-то в отношении Китая, думаю, Китай, вероятно, заставит прекратить войну".

Детали: Трамп рассказал, что в пятницу будет разговаривать с лидером Китая Си Цзиньпином о соглашении по мессенджеру TikTok и торговле: "И мы очень близки к заключению соглашений по всем этим вопросам. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Вы знаете, что мы заключили с ними торговое соглашение. Недавно мы провели очень хорошую встречу".

Напомним:

  • Евросоюз планирует ускориться по поводу отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне заклинаний президента США Дональда Трампа в ЕС ограничить покупку энергоносителей у РФ.

ТрампКитайсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
"Сюита дронов в мажоре": ССО нанесли удар по хабу морской пехоты врага в Курской области
В Польше недалеко от Люблина нашли, вероятно, обломки ракеты
ПВО сбила 71 российский БпЛА, оккупанты запустили новую группу дронов
В Киеве нашли российский дрон, который не взорвался – КГВА
Последние новости
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
19:28
Румынские ультраправые победили бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время
19:03
В 2029 году астероид пролетит ближе к Земле, чем некоторые спутники: его будет видно невооруженным глазом
18:55
В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА
18:45
Ночная атака на Днепр: число пострадавших возросло до 36
18:44
В Германии расследуют появление "заблудившегося грибника" на полигоне Бундесвера
18:25
История пса Миши из метро: после жалоб в соцсетях полиция проверила условия содержания собаки
18:16
ФехтованиеВлада Харькова выиграла золотую медаль чемпионата мира среди военнослужащих
18:11
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: