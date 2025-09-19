Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
П'ятниця, 19 вересня 2025, 01:56
В Соломʼянському районі Києва зафіксували вибух та падіння російського безпілотника, а в Шевченківському районі уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова: "За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце".
Деталі: Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом повідомив про падіння уламків збитого дрона на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.
- У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, в столиці працюють сили ППО.