Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
ілюстративне фото

В Соломʼянському районі Києва зафіксували вибух та падіння російського безпілотника, а в Шевченківському районі уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце".

Реклама:

Деталі: Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом повідомив про падіння уламків збитого дрона на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.

Нагадаємо: 

  • У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, в столиці працюють сили ППО.

Київбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Київ
У Києві попередили про проблеми з оплатою проїзду швидкісним трамваєм та фунікулером
У Києві знайшли російських дрон, який не вибухнув – КМВА
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: