Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу

В Соломʼянському районі Києва зафіксували вибух та падіння російського безпілотника, а в Шевченківському районі уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце".

Деталі: Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом повідомив про падіння уламків збитого дрона на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.

