После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
Пятница, 19 сентября 2025, 01:56
В Соломенском районе Киева зафиксировали взрыв и падение российского беспилотника, а в Шевченковском районе обломки дрона повредили троллейбусную сеть.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "По предварительной информации, падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место".
Детали: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков сбитого дрона на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть Шевченковского района. Повреждена троллейбусная сеть.
- В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников, в столице работают силы ПВО.