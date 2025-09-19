Все разделы
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть

Алена МазуренкоПятница, 19 сентября 2025, 01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
иллюстративное фото

В Соломенском районе Киева зафиксировали взрыв и падение российского беспилотника, а в Шевченковском районе обломки дрона повредили троллейбусную сеть.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место".

Детали: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков сбитого дрона на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть Шевченковского района. Повреждена троллейбусная сеть.

Напомним:

  • В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников, в столице работают силы ПВО.

Киевбеспилотники
