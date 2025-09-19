Усі розділи
У трьох областях через обстріли РФ загинули п’ятеро людей, поранені ще семеро

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 вересня 2025, 08:57
У трьох областях через обстріли РФ загинули п’ятеро людей, поранені ще семеро
фото: Запорізька ОВА

Протягом 18 вересня та вранці 19-го російські війська атакували Донецьку, Запорізьку та Харківську області. Унаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще семеро дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Вранці 19 вересня росіяни атакували Степногірську громаду FPV-дроном. Поранення дістав 74-річний чоловік, його стан медики оцінюють як тяжкий.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 18 вересня окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах області. Унаслідок атаки на Пологівський район поранення отримали четверо жінок.

На Харківщині під обстрілом опинилися сім населених пунктів. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади поранення отримав 37-річний чоловік.

За даними обласної влади, ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема 10 авіабомб КАБ і кілька дронів типу "Герань-2" та "Молнія".

Внаслідок ударів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: у Харківському районі – господарча споруда в Малій Данилівці, у Куп’янському районі – приватний будинок у Новомиколаївці та автозаправна станція в Шевченковому, у Чугуївському районі – житловий будинок у Білому Колодязі.

У Лозівському районі зруйновані будинок культури й кілька складських приміщень фермерського господарства в Башилівці.

На Донеччині 18 вересня росіяни вбили п’ятьох людей у Костянтинівці, ще одна людина дістала поранення.

ОВА наголошує, що ці цифри не враховують втрати у Маріуполі та Волновасі.

Що передувало:

