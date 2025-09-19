В трех областях из-за обстрелов РФ погибли пятеро человек, еще семеро ранены

В течение 18 сентября и утром 19-го российские войска атаковали Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области. В результате обстрелов погибли пять человек, еще семь получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: Утром 19 сентября россияне атаковали Степногорскую общину FPV-дроном. Поранен 74-летний мужчина, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Реклама:

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, 18 сентября оккупанты нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам области. В результате атаки на Пологовский район ранения получили четыре женщины.

В Харьковской области под обстрелом оказались семь населенных пунктов. В селе Белый Колодец Волчанской общины ранения получил 37-летний мужчина.

По данным областной власти, враг активно применял различные виды вооружения, в частности 10 авиабомб КАБ и несколько дронов типа "Герань-2" и "Молния".

РЕКЛАМА:

В результате ударов повреждены объекты гражданской инфраструктуры: в Харьковском районе – хозяйственная постройка в Малой Даниловке, в Купянском районе – частный дом в Новониколаевке и автозаправочная станция в пгт Шевченково, в Чугуевском районе – жилой дом в Белом Колодце.

В Лозовском районе разрушены дом культуры и несколько складских помещений фермерского хозяйства в Башиловке.

В Донецкой области 18 сентября россияне убили пятерых человек в Константиновке, еще один человек получил ранения.

ОВА отмечает, что эти цифры не учитывают потери в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: