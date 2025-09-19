Офіцер, який допоміг "бійциці" ухилитись від служби, погорів ще й на схемі дезертирства

Правоохоронці затримали організаторів схеми, які допомагали військовослужбовцям залишати місце служби та виїжджати до країн Європи. За даними слідства, організував оборудку офіцер ЗСУ, який є фігурантом справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради Маріанни Кізіярової.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про Вадима Дарміна.

Згідно з матеріалами справи, за гроші він організовував для деяких військовослужбовців втечу прямо з частини. Допомагали йому двоє цивільних громадян, які відповідали за фінансовий розрахунок та безпосереднє перевезення клієнтів.

В одному з епізодів фігуранти організували втечу військовослужбовцю однієї з частин Кам’янського району Дніпропетровщини. Спільниця офіцера запевнила клієнта, що втеча відбудеться "без наслідків", а повний пакет послуг коштуватиме 14 тисяч доларів США.

9 вересня інший учасник схеми приїхав по військового до частини та вже разом з ним вирушив до Дніпра. У місті солдат передав частину оплати у сумі 7 тисяч доларів США. Решту він мав віддати вже перед виїздом до Європи. У "послугу" також входила допомога з незаконним перетином кордону. Крім того, фігуранти інструктували військового, що після потрапляння за кордон він має звернутися до місцевої поліції та зареєструватися як біженець.

Реалізувати злочинний план завадили правоохоронці.

За даними слідства, Дармін є основним фігурантом цієї схеми. Офіцер був одним з тих, хто допоміг депутатці Дніпропетровської обласної ради Кізіяровій фіктивно проходити службу (на аудіо, оприлюдненому правоохоронцями, його просять зарахувати, але відпустити "бійцицю" -ред.).

Після цього інциденту командування частини відсторонило його від посади та понизило у званні з підполковника до майора. Суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна і, враховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням на 3 роки.

Водночас, після цих подій він не зупинився, а продовжив свою злочинну діяльність.

Затримали офіцера в одному з гральних закладів Дніпра, де він регулярно проводив дозвілля. Під час обшуку у нього вилучили 3,8 тис. доларів, які він ще не встиг програти цього вечора.

В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили очевидицю, яка підтвердила інформацію про бізнес на вивезенні військовослужбовців та дала викривальні покази на офіцера. Тож, нині майор, а також його спільниця підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Крім того, усім трьом висунуто підозри ще й у пособництві в дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання обрання офіцеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також перевіряються інші епізоди злочинної діяльності фігурантів та причетність до неї офіцерів військової частини.

Передісторія: