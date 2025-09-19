Офицер, который помог депутату уклониться от службы, погорел еще и на схеме дезертирства

Правоохранители задержали организаторов схемы, которые помогали военнослужащим покидать место службы и выезжать в страны Европы. По данным следствия, организовал махинацию офицер ВСУ, который является фигурантом дела о фиктивной службе депутата Днепропетровского областного совета Марианны Кизияровой.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о Вадиме Дармине.

Согласно материалам дела, за деньги он организовывал для некоторых военнослужащих побег прямо из части. Помогали ему двое гражданских лиц, которые отвечали за финансовый расчет и непосредственную перевозку клиентов.

В одном из эпизодов фигуранты организовали побег военнослужащему одной из частей Каменского района Днепропетровской области. Соучастница офицера заверила клиента, что побег пройдет "без последствий", а полный пакет услуг будет стоить 14 тысяч долларов США.

9 сентября другой участник схемы приехал за военным в часть и уже вместе с ним отправился в Днепр. В городе солдат передал часть оплаты в сумме 7 тысяч долларов США. Остальное он должен был отдать уже перед выездом в Европу. В "услугу" также входила помощь с незаконным пересечением границы. Кроме того, фигуранты проинструктировали военного, что после попадания за границу он должен обратиться в местную полицию и зарегистрироваться как беженец.

Реализовать преступный план помешали правоохранители.

По данным следствия, Дармин является основным фигурантом этой схемы. Офицер был одним из тех, кто помог депутату Днепропетровского областного совета Кизияровой фиктивно проходить службу (на аудиозаписи, обнародованной правоохранителями, его просят зачислить, но отпустить "бойцыцу" - ред.).

После этого инцидента командование части отстранило его от должности и понизило в звании с подполковника до майора. Суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года.

В то же время, после этих событий он не остановился, а продолжил свою преступную деятельность, отмечают правоохранители.

Офицера задержали в одном из игорных заведений Днепра, где он регулярно проводил досуг. Во время обыска у него изъяли 3,8 тыс. долларов, которые он еще не успел проиграть в этот вечер.

В рамках досудебного расследования сотрудники ГБР установили очевидицу, которая подтвердила информацию о бизнесе на вывозе военнослужащих и дала обвинительные показания на офицера. Поэтому сейчас майор, а также его сообщница подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Кроме того, всем троим предъявлены подозрения еще и в пособничестве в дезертирстве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании офицеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также проверяются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и причастность к ней офицеров воинской части.

Предыстория: