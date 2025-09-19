Росіяни хочуть захопити Купʼянськ, накопичили сили поблизу, діють малими групами – ЗСУ
Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, окупанти мають на меті захопити Купʼянськ, для цього накопичили сили біля сіл Радьківка та Голубівка, діють малими штурмовими групами.
Джерело: 10-й армійський корпус СВ ЗСУ в Telegram
Дослівно з повідомлення: "Місто – стратегічна ціль для ворога. Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено. Спроби переправ через річку Оскіл на човнах – більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами".
Деталі: У 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ зазначили, що росіяни діють малими групами піхоти, часто в цивільному одязі, чим вчиняють воєнний злочин.
"Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів", – йдеться в повідомлені.
У ЗСУ зазначили, що у тій зоні, яку росіяни називають "контрольованою", насправді ідуть бої, там проводиться робота українських штурмових груп.
"Бойові дії динамічні – поширювати твердження про їх "повний контроль" – передчасно. Боротьба триває. Вірте в ЗСУ!", – підсумували у 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ.
Передісторія:
- 17 вересня аналітичний проект DeepState повідомив, що російські війська мають просування у Куп'янському районі Харківської області та біля Новоіванівки в Запоріжжі.
- У Генеральному штабі 13 вересня заявили, що ситуація у місті Куп’янськ Харківської області та його околицях, а також трубопровід, через який могли би проникнули російські окупанти, знаходяться під контролем Збройних сил України.