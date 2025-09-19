Все разделы
Россияне хотят захватить Купянск, накопили силы поблизости, действуют небольшими группами – ВСУ

Ирина БалачукПятница, 19 сентября 2025, 10:46
Россияне хотят захватить Купянск, накопили силы поблизости, действуют небольшими группами – ВСУ
Купянск на карте. Скриншот с deepstatemap.live

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной, оккупанты намерены захватить Купянск, для этого накопили силы возле сел Радьковка и Голубовка, действуют небольшими штурмовыми группами.

Источник: 10-й армейский корпус СВ ВСУ в Telegram

Дословно из сообщения: "Город – стратегическая цель для врага. Оккупанты накапливали силы возле Радьковки и Голубовки; газопровод поврежден и затоплен. Попытки переправ через реку Оскол на лодках – большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами".

Детали: В 10-м армейском корпусе СВ ВСУ отметили, что россияне действуют небольшими группами пехоты, часто в гражданской одежде, чем совершают военное преступление.

"Наши воины проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города. Пленные свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у рашистов", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что в той зоне, которую россияне называют "контролируемой", на самом деле идут бои, там проводится работа украинских штурмовых групп.

"Боевые действия динамичны – распространять утверждения об их "полном контроле" – преждевременно. Борьба продолжается. Верьте в ВСУ!", – подытожили в 10-м армейском корпусе СВ ВСУ.

Предыстория: 

  • 17 сентября аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска имеют продвижение в Купянском районе Харьковской области и возле Новоивановки в Запорожье.
  • В Генеральном штабе 13 сентября заявили, что ситуация в городе Купянск Харьковской области и его окрестностях, а также трубопровод, через который могли бы проникнуть российские оккупанты, находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Харьковская областьВооруженные силы
