Окупанти просунулися в Куп’янську та на Запоріжжі – DeepState

Анастасія ПроцСереда, 17 вересня 2025, 11:33
Окупанти просунулися в Куп’янську та на Запоріжжі – DeepState
мапа: DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська мають просування у Куп’янському районі Харківської області та біля Новоіванівки на Запоріжжі.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся у Куп'янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки".

мапа: DeepState

Деталі: На карті DeepState зазначено, що лінія фронту змінилася у східній частині Куп’янська та біля села Голубівка. Також фіксується просування російських підрозділів поблизу Новоіванівки Запорізької області.

Що передувало:

  • У Генеральному штабі 13 вересня заявили, що ситуація у місті Куп’янськ Харківської області та його околицях, а також трубопровід, через який могли би проникнули російські окупанти, знаходяться під контролем Збройних сил України.

Харківська областьЗапорізька область
