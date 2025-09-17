Окупанти просунулися в Куп’янську та на Запоріжжі – DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська мають просування у Куп’янському районі Харківської області та біля Новоіванівки на Запоріжжі.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся у Куп'янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки".

мапа: DeepState

Деталі: На карті DeepState зазначено, що лінія фронту змінилася у східній частині Куп’янська та біля села Голубівка. Також фіксується просування російських підрозділів поблизу Новоіванівки Запорізької області.

